كيف تحرك اليوان الصيني أمام الجنيه بعد أدنى مستوى له في 11 عاما عالميا؟

كتب- مصطفى عيد:

انخفض متوسط سعر عملة اليوان الصيني بنحو 3.4 قرش (أو بنسبة 1.4%) أمام الجنيه في البنوك خلال تعاملات أمس الاثنين مقارنة بمستواه أمس الأول الأحد، وذلك بعد أن سمحت الصين لعملتها بالانخفاص أكثر من 1% إلى أقل مستوى في 11 عاما.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر اليوان الصيني في البنوك بمصر خلال تعاملات أمس إلى 2.34 جنيه للشراء، و2.36 جنيه للبيع، مقابل 2.38 جنيه للشراء، و2.39 جنيه للبيع أمس الأول.

وجاء ذلك قبل أن يرتفع متوسط سعر اليوان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأقل من قرش أمام الجنيه، لينخفض بذلك بحوالي 5 قروش (بنسبة 2%) منذ بداية أغسطس.

وتخطى اليوان أمس بشكل مفاجئ حاجز 7 يوانات للدولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ليصل سعر الدولار إلى 7.1137 يوان في التعاملات الخارجية، و7.0424 يوان داخل الصين.

وجاء هذا الإجراء ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات إضافية من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر المقبل.

ولكن اليوان الصيني ارتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن بدا أن الصين تتخذ خطوات لمنع العملة من تسجيل مزيد من الانخفاض بعد الهبوط الحاد الذي دفع الحكومة الأمريكية لإعلان أن الصين تتلاعب بعملتها، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الصين، اليوم، إنها تبيع أذونا مقومة باليوان في هونج كونج، في خطوة تهدف فيما يبدو للسيطرة على عمليات البيع بنظام الاقتراض للعملة.

اقرأ أيضا:

حرب عملات عالمية في الطريق.. ماذا يحدث لليوان الصيني؟

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/8/6/1613952