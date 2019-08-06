البنك العقاري يوقع بروتوكولا مع "بنوك مصر" لإصدار بطاقة "ميزة"

كتبت- منال المصري:

وقع البنك العقاري المصري العربي، بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، من أجل إصدار بطاقة "ميزة" الوطنية.

ويسمح البروتوكول للبنك بإصدار بطاقة خصم مباشر "ميزة"، وذلك في إطار استراتيجية البنك للتوسع في أعمال التجزئة المصرفية واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، بحسب ما قاله عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه.

وقال طارق رؤوف، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن مجموعة من البروتوكولات التي وقعتها الشركة مع العديد من البنوك العامة والخاصة من أجل إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين وكذلك توفير خدمات مصرفية متنوعة.