  • عاجل:رسميًا.. ننشر الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية "علمي" (هندسة وحاسب)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    البنك العقاري يوقع بروتوكولا مع "بنوك مصر" لإصدار بطاقة "ميزة"

    02:20 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    البنك العقاري يوقع بروتوكولا مع "بنوك مصر" لإصدار بطاقة "ميزة"

    البنك العقاري يوقع بروتوكولا مع بنوك مصر لإصدار بط

    كتبت- منال المصري:

    وقع البنك العقاري المصري العربي، بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، من أجل إصدار بطاقة "ميزة" الوطنية.

    ويسمح البروتوكول للبنك بإصدار بطاقة خصم مباشر "ميزة"، وذلك في إطار استراتيجية البنك للتوسع في أعمال التجزئة المصرفية واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، بحسب ما قاله عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه.

    وقال طارق رؤوف، العضو المنتدب لشركة بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن مجموعة من البروتوكولات التي وقعتها الشركة مع العديد من البنوك العامة والخاصة من أجل إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين وكذلك توفير خدمات مصرفية متنوعة.

    البنك العقاري المصري طارق رؤوف

    الخبر التالى:

    بلومبرج: أغنى أغنياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في يوم واحد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان