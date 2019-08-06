"كايرو تريدينج" و"كاسيو" تدربان 28 ألف معلم على التقنيات التكنولوجية الجديدة

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد خليفة رئيس مجلس إدارة شركة "كايرو تريدينج"، وكيل شركة كاسيو العالمية في مصر إن الشركة وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتدريب 28 ألف معلم على مستوى الجمهورية على تقنيات كاسيو الجديدة .

وأضاف أن كاسيو نجحت في تقديم تكنولوجيات جديدة في السوق وهو ما أهلها للمساهمة في تعليم الرياضيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تقوم الشركة بتدريب 28 ألف موظف لمعلمي المرحلة الإعدادية خلال عامي 2019-2020 .

وقال إن هذه المبادرة تأتي إنعكاساً واضحاً لما تقوم به وزارة التربية والتعليم المصرية من مجهودات لتحسين أدوات المنظومة التعليمية ورفع جودة وكفاءة أدوات المعلمين المتخصصين في مجال الرياضيات والعلوم اعتماداً على أحد ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم، مشيرا إلى استحواذ كاسيو على الحصة السوقية الأكبر من سوق الآلات الحاسبة محليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيسها، والتى تعد أقدم وكيل بمنطقة الشرق الأوسط لشركة كاسيو اليابانية.