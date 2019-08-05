ايتيدا توقع اتفاقية مع شركة جوسفون الصينية لإنشاء مركز في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مذكرة تفاهم مع مجموعة "جوسفون" الصينية المتخصصة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها للصين للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس؛ وبحث التعاون المشترك مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسئولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مسئول من وزارة الاتصالات في بيان اليوم الاثنين، إن التعاون بين ايتيدا وشركة جوسفون سيحقق الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين، حيث سيتم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لشركة جوسفون، كما تتحقق الاستفادة لشركة جوسفون من خلال التوسع في تقديم خدماتها في أفريقيا ومختلف الدول العربية انطلاقا من مركزها في مصر.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم 3 سنوات تقوم خلالها الشركة بتعيين 300 من الشباب المصري في المرحلة الأولى في وظائف متخصصة.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم اللازم لتيسير عمل الشركة والوصول إلى المهارات المتخصصة للعمل بمقرها في مصر والذي تستهدف من خلاله تصدير خدمات البحث والتطوير، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، والبحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات ذات الصلة.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم اتفقت وزارة الاتصالات مع وفد من مجموعة جوسفون برئاسة ماكسويل وانج الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ على توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومجموعة جوسفون خلال الشهرين القادمين في مصر تنص على إنشاء أكاديمية لبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

بالاضافة إلى إنشاء حوسبة سحابية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال مركز البيانات، كما تم الاتفاق على التعاون في دعم الابداع وريادة الأعمال وأنشطة الشركات الناشئة العاملة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

يذكر أن مجموعة جوسفون تأسست عام 2010، وهي من أكبر مشغلي أصول البيانات الضخمة في الصين، وأول شركة تقدم منصة لعمليات تداول أصول البيانات في الصين، كما قامت بتصميم وتطوير أكثر من 4000 تطبيق ومشروع حكومي لإدارة البيانات الضخمة، وساهمت الشركة في بناء وتخطيط العديد من المدن الذكية بالصين.