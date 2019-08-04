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    تجديد ندب السيد نجم رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام

    05:15 م الأحد 04 أغسطس 2019
    تجديد ندب السيد نجم رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام

    وزارة المالية

    القاهرة- مصراوي:

    قررت وزارة المالية، اليوم الأحد، تجديد ندب السيد كمال نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس الجاري، وذلك لمدة عام، أو لحين شغلها بطريق التعيين مع منحه البدلات المقررة للوظيفة.

    والسيد كمال حسن نجم، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة، عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985.

    وشغل نجم عدة مناصب منها مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد فى 2012، ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.

    وكانت وزارة المالية، أصدرت قرارًا في أغسطس 2018، بندب السيد كمال حسن نجم، رئيسًا لمصلحة الجمارك، بحسب بيان سابق للوزارة.

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    وزارة المالية السيد كمال نجم مصلحة الجمارك
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