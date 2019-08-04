سمير عارف رئيسا لمجلس إدارة "أرضك".. وتجديد الثقة في دويدار كعضو منتدب

كتب- مصطفى عيد:



قالت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، في بيان اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها قرر إجراء تغييرات بتشكيله، شملت تعيين سمير عارف في منصب رئيس مجلس الإدارة، خلفاً لأشرف عرفة رئيس مجلس الإدارة السابق.

كما قرر مجلس إدارة "أرضك" تعيين محمد داوود عضو مجلس إدارة الشركة نائباً لرئيس مجلس الإدارة، خلفاً لمحمد مصطفي أحمد عبد العاطي، وتجديد الثقة في أشرف دويدار بمنصب العضو المنتدب للشركة، وفقا للبيان.

وأضافت الشركة أن سمير عارف يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان (ASG)، وشركة "HI-TECH LOCK" للصناعات الدقيقة، وكان عضوا مجلس إدارة "أرضك" قبل توليه رئاسة مجلس الإدارة.

وذكرت أن سمير عارف يملك خبرة واسعة في مجال الاستثمار، فهو حاصل على الدكتوراه في إدارة الاعمال، حيث تخرج من كلية التجارة في عام 1965، والتحق بالعمل في إدارة أعمال مجموعة الأهرام لنظم الأمان، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة وممثلها في مجلس إدارة شركة أرضك.

كما يشغل سمير عارف منصب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ويتولى عضوية عدد من المنظمات أبرزها غرفة الصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والاتحاد العربي للصناعات الهندسية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.

ويشغل عارف أيضا عضوية جمعية المصدرين المصريين، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وغرفة التجارة الأمريكية، وفقا للبيان.

ويشغل محمد داوود نائب رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة "أرضك" عددا من المناصب منها نائب رئيس الجمعية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وعضو مجلس الأعمال المصري الصيني، وعضو مجلس الأعمال المصري الهندي، وعضو مجلس الأمناء بمدينة السادس من أكتوبر.

كما يشغل داوود عضوية الاتحاد العربي للصناعات الهندسية، وعضوية لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وعضوية جمعية رجال الأعمال المصريين.