مصر توقع 4 اتفاقيات مع أمريكا للحصول على منح بقيمة 60 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات مع شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، في عدد من المجالات بقيمة نحو 60 مليون دولار، وهي عبارة عن منح لا ترد.

وتتضمن هذه الاتفاقيات تعديل اتفاقيات بين الجانبين تتعلق بمجالات التعليم العالي، وبعثات الدراسات العليا، والبحث العلمي، وبرامج الرعاية الصحية وخاصة تنظيم الأسرة، بحسب وزارة الاستثمار.

وقالت وزارة الاستثمار إن هذه المجالات تشمل أيضا دعم الاستثمار والتجارة للمساهمة في تهيئة مناخ الأعمال والمساعدة في جذب استثمارات أكبر من الجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأضافت الوزارة أن الحكومة المصرية تركز على التعاون مع الجانب الأمريكي في مجالات أخرى مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا مجال النقل الذي تعمل عدد من الشركات على عقد اتفاقيات وضخ استثمارات فيه.

وذكرت أن هذه الاتفاقيات تركز على الاستثمار في المواطن وهو ما يتفق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعتبر هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الحكومة.

وقالت شيري كارلين، إن الجانب الأمريكي ضخ نحو 30 مليار دولار في المجال التنموي خلال الـ 40 عاما الماضية، "وتوقيع تعديلات هذه الاتفاقيات يؤكد الالتزام الأمريكي نحو دعم مصر والالتزام المشترك بين الحكومتين".