أول تعليق من "أوبر" على حادث ذبح سائق مصر الجديدة

كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد حمودة، مدير عام أوبر في مصر، إن شركة أوبر، تعمل حاليًا مع الجهات القانونية لجمع مزيد من المعلومات وتقديم كل ما تستطيع من دعم، فيما يتعلق بحادث ذبح أحد سائقي أوبر، في مصر الجديدة.

وأشار مدير عام أوبر في مصر، إلى أن الشركة على اتصال بعائلة الضحية للوقوف بجانبهم في هذه المحنة.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي: "أوبر لا تتهاون أبدا مع هذا النوع من الحوادث وتتعامل معها بكل جدية واهتمام".

وكان عاطل ذبح سائقا بشركة "أوبر" أثناء توصيله في مصر الجديدة منذ نحو 10 أيام، حيث قام المتهم بطلب سيارة عبر تطبيق "أوبر" لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وأثناء الرحلة استغل المتهم انشغال السائق بالقيادة وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة، ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى في أماكن متفرقة بالجسد.

ونجح المجني عليه في الاستغاثة بالأهالي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن مواطنون من إلقاء القبض على المتهم عقب توقف السيارة واصطدامها بأحد الأرصفة وتوقفها.