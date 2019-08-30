في جولة لمصراوي.. أسعار الأدوات المدرسية تنخفض في الفجالة هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار أدوات مدرسية إن أسعار مستلزمات المدارس انخفضت هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي، لكن مواطنيون التقاهم مصراوي، قالوا إنهم لم يشعروا بهذا الانخفاض في الأسعار.

وخلال جولة لمصراوي في شارع الفجالة - أشهر منطقة لبيع تلك المستلزمات بالقاهرة – قال تجار إن أسعار الكشاكيل والكراسات والمستلزمات تراجعت بنسبة تتراوح بين 10% و 20%.

تراجع الأسعار بسبب الورق

ويقول نوح السيد، تاجر للأدوات المكتبية بالفجالة، إن الأسعار منخفضة في بعض المحلات نتيجة تراجع أسعار الورق، بالإضافة إلى أن أسعار المستلزمات الأخرى تراجعت مع هبوط الدولار.

ويبيع نوح دستة الكشاكيل فئة 60 ورقة بقيمة 20 جنيها للدستة هذا العام مقابل 25 جنيها العام الماضي.

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية, لمصراوي، إن تراجع أسعار الورق هبطت بأسعار الكشاكيل والكراسات بنسبة 20% وأسعار الأدوات المكتبية بنسبة 10% هذا العام.

وتراجعت أسعار الورق المستورد، بنحو 3500 جنيه للطن، كما تراجعت أسعار الورق المحلي بنحو ألفي جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بسبب انخفاض الأسعار عالميا وركود الأسواق، بحسب ما قاله عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

ويقول عمر أحمد، بائع للأدوات المدرسية، إن بعض التجار اشتروا الكشاكيل والكراسات من المصانع قبل تراجع أسعار الورق لذا لم يخفّضوا سعره هذا العام، وهو ما يختلف من تاجر لآخر.

ونتيجة لهذا الاختلاف قال مواطنون إنهم لا يشعرون بتراجع الأسعار.

وتقول مروة محمد، إنها لا تشعر بتراجع في أسعار الكشاكيل والكراسات والأدوات المدرسية، وأن أسعار هذا العام نفس أسعار السنة الماضية.

وأضافت مروة، أنها علمت بتراجع أسعار الورق هذا العام لذا توقعت تراجع أسعار الكشاكيل والكراسات هذا العام لكن لم ترى ذلك على أرض الواقع.

ومع عدم التوصل لتاجر يبيع بأسعار منخفضة قررت سهيلة أحمد أم لطفلين أن تقلل عدد الأدوات المدرسية والكشاكشيل هذا العام، من أجل ترشيد النفقات، بحسب ما قالته لمصراوي.

أسعار الأدوات المدرسية

وقالت سارة سيد، إنها سألت عن أسعار الأدوات المدرسية عند الكثير من التجار بالشارع من أجل اختيار أفضلهم في جودة وسعر الأدوات، وهذا أخذ منها وقتا للوصول لأسعار منخفضة.

"اشتريت دستة كشاكيل 60 ورقة بـ 20 جنيها, ودستة أقلام جاف بـ 15 جنيها، وزجاجتي مياه بـ 30 جنيها، و لانش بوكس بـ 30 جنيها، ودستة كراسات إنجليزي بـ 25 جنيها" بحسب قولها.

وسجل سعر دستة الأقلام الرصاص 5 جنيهات، وسعر علبة الألوان الخشب بين 5 جنيهات و60 جنيها بحسب الجودة، وسعر الأستيكة الواحدة يتراوح بين 50 قرشا و7.5 جنيه، وسعر طقم الأدوات الهندسية بيتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها بحسب الجودة، وفقا لقول أسماء محمد البائعة للأدوات المدرسية.

ويتراوح سعر المقلمة بين 25 و 35 جنيها، وسعر زجاجات المياه بين 10 جنيهات و25 جنيها بحسب النوع، وسعر اللانش بوكس بين 20 و60 جنيها.

ويقول التجار، إن إقبال المواطنين على شراء الأدوات المدرسية والكشاكيل مازال متوسطا متوقعين زيادة الإقبال باقتراب العام الدراسي الجديد.