السويدي إلكتريك تنفذ خطا جديدا لشركة نقل الكهرباء بقيمة 327 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات السويدي إليكتريك، عقد أعمال بقيمة 327 مليون جنيه لإنشاء خط كهرباء لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب بيان للبورصة اليوم الخميس.

وقالت شركة السويدي إليكتريك، إن الاتفاق لإنشاء لوطي (2 & 4) خط القيصر - مرسى علم – برنيس 220 كيلو فولت بإجمالي طول حوالي 100 كيلومتر.

ويتضمن المشروع إنشاء خط جهد عالي بطول 50 كيلومترا بقيمة 157 مليون جنيه، بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم تسليم المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد، بحسب البيان.

كما يتضمن إنشاء خط جهد عالي 220 كيلو فولت، بقيمة 170 مليون جنيه بنظام تسليم المفتاح يبدأ من مرسى علم، على أن يتم تسليم المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد، بحسب البيان.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.