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    انخفض بـ"أبوظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:18 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    انخفض بـ"أبوظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، قرشين إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي قناة السويس، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    سعر الدولار
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