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    الذهب ينخفض عالميا ويظل قرب أعلى سعر في 6 أعوام

    11:26 ص الأربعاء 28 أغسطس 2019
    الذهب ينخفض عالميا ويظل قرب أعلى سعر في 6 أعوام

    سبائك ذهب

    القاهرة – مصراوي:

    تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد مكاسب تجاوزت 1% الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

    وبحسب وكالة رويترز، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد لامس يوم الاثنين 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.

    وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3% إلى 1546.50 دولار للأوقية.

    ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1%أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الأسيوية مكاسب محدودة.

    وارتفع الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

    أسعار الذهب البنك المركزي الأمريكي

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