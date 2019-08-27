البترول توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية بمصر لتدريب كوادر الإدارة الشابة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وقعت ٤ اتفاقيات تعاون مع عدد من شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وتشمل شركات أباتشي، وبي بي، وإيني، وكويت إنرجي، وذلك لتدريب كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة ضمن برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقع الاتفاقيات الأربعة أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، مع كل من ديفيد تشي رئيس شركة أباتشي مصر، وكريم علاء رئيس شركة بي بي مصر، وفابيو كافانا مدير عام شركة أيوك الدولية، وكامل الصاوي رئيس شركة كويت إنرجي بمصر، وفقا للبيان.

ووفقا لهذه الاتفاقيات، فسيتم تدريب وتأهيل المجموعات المتميزة من عناصر الإدارة الشابة والمتوسطة التي اجتازت الاختبارات المكثفة للالتحاق ببرنامج تم تصميمه وإعداده لتأهيلهم للقيادة.

وتقوم الشركات العالمية بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لهم في مواقع العمل التابعة لها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والعملية، وذلك ضمن البرنامج الثالث بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة البترول إن هذه الاتفاقيات تعد ترجمة فعلية للتوجه الحالي لقطاع البترول لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم وإثبات جدارتهم، مشيرة إلى أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية والتي تشهد تنفيذ قطاع البترول مجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة.

وأضافت أن القطاع يعد حاليا أيضا لتنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات للكشف عن إمكانات مصر البترولية والغازية، ولتعظيم القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصري.

وذكرت الوزارة أن التعاون بين قطاع البترول وشركائه الأجانب في تأهيل الكوادر يمثل نموذجا ناجحا للتعاون والتزام الشركاء بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه مصر، ويعد استثمارا للمستقبل يعود بالنفع على الجانبين وعلى صناعة البترول المصرية بصفة عامة.

وأوضحت أن الشركاء الأجانب لديهم قاعدة عريضة من الخبرات والإمكانات والوسائل التكنولوجية المستحدثة، والقدرة على تطبيق أساليب وطرق لإدارة العمل تتسم بالكفاءة والحداثة.

وأكدت الوزارة أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول، حيث تتبنى هذه البرامج أساليب غير نمطية في التدريب والتأهيل تواكب مستحدثات الصناعة البترولية.