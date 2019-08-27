5 معلومات عن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد"

كتبت- شيماء حفظي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى اليابان، للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذي يعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية غدًا الأربعاء ويستمر ثلاثة أيام.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" يعد أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

وأضاف أن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

ويقدم مصراوي ع 5 معلومات حول هذا المؤتمر:

1 - تستضيف اليابان قمة التيكاد منذ عام ١٩٩٣ والتي أطلقتها بعد الحرب الباردة مباشرة.

2- تهدف القمة إلى تنمية أفريقيا من خلال عقد شراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق النهوض والتنمية فى القارة، وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الإفريقية حيث شكل المؤتمر عاملا محفزا لإعادة التركيز الدولي على احتياجات التنمية في أفريقيا.

3- تتضمن قمة "تيكاد" خمسة أطراف رئيسية يطلق عليهم المنظمون المشاركون هم: حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.

4- تم تنظيم النسخة السادسة من المؤتمر في العاصمة الكينية نيروبي وللمرة الأولى فى أفريقيا بعد 23 عاما من انعقاده وبشكل دوري كل 5 أعوام فى اليابان.

5- تركز الدورة السابعة والحالية من المؤتمر في مناقشاتها على موضوعات التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والمؤسسات خاصة من خلال اشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار،وتعتزم تقديم مساعدات تنموية لإفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد"، وتوقيع العديد من الإتفاقيات الثنائية بين اليابان والدول الإفريقية.