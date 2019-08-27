"مصر الجديدة" توافق مبدئيا على إسناد الإدارة لشركة تطوير عقاري

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية، لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، من حيث المبدأ على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجال التطوير أو الاستثمار العقاري.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية التي عقدت أمس الاثنين، وافقت من حيث المبدأ على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجال التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادا بالشروط الواردة بالإعلان يرتبط باستحواذها على نسبة 10% من أسهم الشركة ضمن عملية طرح نسبة حتى 25% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قالت إنها تنتظر موافقة الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على شروط التعاقد الرئيسية، لعرض إسناد إدارتها لشركة متخصصة في التطوير العقاري لمدة 7 سنوات.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دعت الجمعية العامة للاجتماع في 26 أغسطس الجاري، للنظر في الموافقة على إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه وفقا للقانون فإن موافقة الوزارة على إطار التطوير تعد كافية لأن الشركة القابضة للتشييد تمتلك 72% من أسهم الشركة، لكن الوزراة تنتظر موافقة الجمعية احتراما للمساهمين الآخرين.

وأوضح الوزير، أنه تم وضع هذا التصور بناء على محادثات مع شركات عاملة بالسوق لضمان ان يتم صياغة المشروع بشكل يلقى رواجا بين المطورين العقاريين، ويحقق الهدف منه لتطوير أراضي الشركة.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.