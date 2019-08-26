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    المركزي: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس

    04:29 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    المركزي: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

    ووفقا لبيانات نشرها المركزي على موقعه، سجل الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي 106.2 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2018.

    وتصل قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل من إجمالي هذا الدين 93.8 مليار دولار بنسبة 88.3%، بينما يستحوذ الدين قصير الأجل من هذا الدين على نحو 11.7%.

    وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 53.8 مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار دولار في نهاية 2018، بزيادة نحو 5.7 مليار دولار.

    وشهدت ديون البنك المركزي زيادة طفيفة حيث وصلت إلى 28.5 مليار دولار بنهاية مارس مقابل نحو 38.3 مليار دولار في نهاية 2018، بزيادة 276.1 مليون دولار.

    وزادت ديون البنوك الخارجية إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 7.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، بزيادة 2.4 مليار دولار بنسبة 31.2%.

    وارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 12.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة نحو 1.2 مليار دولار.

    البنك المركزي الدين الخارجي لمصر دولار

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