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    غرفة الجيزة تقيم 6 معارض لاستقبال الدراسة بتخفيضات 50% أول سبتمبر

    01:12 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    غرفة الجيزة تقيم 6 معارض لاستقبال الدراسة بتخفيضات 50% أول سبتمبر

    مكتبة لبيع الأدوات المدرسية

    كتبت- منار الرخ:

    قال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الغرفة قررت إقامة 6 معارض تحت شعار "عودة المدارس" بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه بداية من سبتمبر المقبل.

    وأضاف ناصر في بيان صحفي اليوم الاثنين أن المعرض سيكون بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.

    وبحسب ناصر، فإنه تم الإتفاق مع شركة متخصصة في إقامة المعارض لتنظيم المعارض الستة التي ستنطلق في الأول من سبتمبر المقبل ولمدة شهر كامل.

    وأوضح ناصر أن المعرض الرئيسي سيقام بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم وكرداسة والحوامدية.

    وأشار ناصر، إلى أن الغرفة ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50%.

    عادل ناصر الجيزة غرفة الجيزة التجارية معارض عودة المدارس

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