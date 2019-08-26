19 % تراجعًا في أرباح السويدي إليكتريك خلال النصف الأول من العام

كتب- محمد علاء الدين:

تراجع صافي أرباح شركة السويدي إليكتريك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة19%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المجمعة والتي أرسلتها للبورصة المصرية اليوم الاثنين، سجلت أرباح السويدي إليكتريك 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.4 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام الجاري نمواً في الإيرادات بمقدار 1.4 مليار جنيه.

وبلغت إيرادات السويدي إليكتريك 21.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 20.1 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وارتفعت تكاليف الشركة خلال النصف الأول لتسجل 17.9 مليار جنيه مقابل 16.7 مليار جنيه في الفترة المثيلة من عام 2018.

وانخفضت أرباح الشركة إلى 975.8 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 983.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري 10.3 مليار جنيه مقابل 10.1 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.