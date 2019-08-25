الاستثمار تدعو رئيسة البرلمان التوجولي للمشاركة بمؤتمر "أفريقيا 2019"

التخطيط: رفع الاستثمارات الحكومية الموجهة لسيناء بنحو 75% هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

دعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ياوا تسيجان رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان في توجو"، للمشاركة في مؤتمر "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولين من وزارة الاستثمار مع رئيسة البرلمان التوجولي، بحضور محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، المؤتمر، بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول، والحكومات، ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، وفقا للبيان.

كما سيشارك في المؤتمر نحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، كما سيتضمن المؤتمر جلسات عن تمكين المرأة في أفريقيا ورواد الأعمال.

وأكدت وزارة الاستثمار، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع توجو، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على تمكين المرأة سواء في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق مع المؤسسات الدولية لدعم إنشاء عدد من مشروعات البنية الأساسية في القارة الأفريقية.

وأوضحت الوزارة، أن مصر تسعى لاستغلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لدعم بيئة الاستثمار في كافة دول القارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقل الخبرات المصرية في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، حرص توجو على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر وزيادة التجارة البينية، في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، بما يساهم في زيادة مستوى الاقتصاد في البلدين.

وأعربت عن سعادتها لوجود نحو 8 وزيرات في الحكومة المصرية منهم سيدة تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيدة بالنجاح الاقتصادي الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشادت ياوا تسيجان بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات المصرية في توجو في مجالات الإنشاءات، والتعليم، والزراعة.

وأجرت ياوا تسيجان، زيارة لمركز خدمات المستثمرين، حيث استمعت إلى شرح من مالك فواز مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول خريطة مصر الاستثمارية، والطريقة المستخدمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين في ظل وجود 66 جهة حكومية يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن.

كما أجرت ياوا تسيجان جولة بمركز "فكرتك شركتك" لدعم رواد الأعمال، وأتوبيس "فكرتك شركتك"، حيث استمعت لشرح من إسلام محمد مدير المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال من ورش عمل ومحاضرات.

وأبدت ياوا تسيجان، سعادتها بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين بيئة الاستثمار، والتي وصفتها بأنها ملهمة لدول القارة الأفريقية، وفقا للبيان.