أسعار الدواجن تواصل الانخفاض والكيلو يسجل 18 جنيهًا في المزرعة

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدواجن الحية، بنحو جنيهين للكيلو، مقارنة بأسعارها، مطلع الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد إن سعر كيلو الدواجن انخفض، اليوم الاثنين، إلى 18 جنيهًا بالمزرعة، ليصل سعره في الأسواق إلى نحو 22 و23 جنيها، مقابل 25 جنيها الأحد الماضي.

وأوضح السيد أن تراجع أسعار الدواجن نتيجة وفرة الإنتاج والمعروض من الدواجن، وتشبع السوق بعد عيد الأضحى باللحوم الحمراء، وقله الإقبال على شراء الدواجن.

ووصل سعر كرتونة البيض إلى 30 جنيها بالمزرعة، ليباع حاليا في الأسواق بنحو 35 جنيها، مقابل 40 بالأسبوع الماضي، وفقا لعبد العزيز السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.