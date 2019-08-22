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    "أرابتك" تفوز بعقد إنشاء 449 وحدة سكنية في "أب تاون كايرو"

    03:34 م الخميس 22 أغسطس 2019
    "أرابتك" تفوز بعقد إنشاء 449 وحدة سكنية في "أب تاون كايرو"

    مشروع أب تاون كايرو

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة إعمار مصر، في بيان اليوم الخميس، إن شركة أرابتك للإنشاءات إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، فازت بعقد قيمته 405 ملايين درهم إماراتي، أو ما يعادل نحو 1.8 مليار جنيه، لإنشاء مجتمعين عمرانيين جديدين يتكونان من 449 وحدة سكنية في مشروع أب تاون كايرو في مصر.

    وأضافت إعمار أنه من المقرر أن تبدأ أعمال المشروع على الفور وتستمر لمدة 27 شهرًا.

    وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: "تسعى شركة إعمار مصر دائما إلى تقديم مجتمعات سكنية شديدة التميز لعملائها، ونبدأ بهذا من البنية التحتية لمشروعاتنا التي نحرص في شركة إعمار مصر على أن نختار أفضل الشركات، والتي لها باع طويل في مجال الانشاءات، للقيام بها".

    وأضاف العبار: " ندرك جيدا أهمية الاستثمار في القطاع العقاري المصري لما يقدمه من فرص قوية يدعمها النمو السكاني والاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فضلا عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها القيادة السياسية".

    أرابتك شركة إعمار مصر مشاريع البنية التحتية مشروع أب تاون كايرو
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