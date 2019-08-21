رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر يورومني 9 سبتمبر المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت الشركة المنظمة لمؤتمر يورومني اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي سيلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر يورومني مصر في 9 سبتمبر المقبل.

وقال البيان إن المؤتمر سيتم خلاله التركيز على موضوع الابتكار والتحول الرقمي من خلال عدد من الجلسات والحلقات النقاشية المُتخصصة في هذا المجال وسط حضور دولي وبمشاركة عدد كبير الشخصيات الرائدة من مختلف القطاعات المالية المصرفية في مصر.

ويأتي المؤتمر هذا العام بشكل جديد أكثر تركيزاً وسلاسة من خلال عدد من الجلسات المُكثفة على مدار يومًا واحدًا، حيث تُركز تلك الجلسات على تحليل دقيق للقطاع المالي والمصرفي المصري بالإضافة إلى استعراض رؤية الخبراء في هذا القطاع فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستراتيجيات الخاصة بالمستقبل الرقمي لهذه القطاعات.

وبحسب البيان سيشارك في المؤتمر وزيري المالية والتجارة والصناعة، هذا إلى جانب مشاركة عدد من كبار الشخصيات من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وSchroders، وفوري، وTemenos و Fintech Galaxy، والخير كابيتال، وسيتي بنك وDopay وغيرهم من المشاركين.