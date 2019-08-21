هيئة البريد تكرم العاملين المتميزين بالمناطق البريدية

كتب- محمد علاء الدين:

نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية لتكريم العاملين المتميزين بجميع المناطق البريدية على مستوى الجمهورية حيث تم تسليم كل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية وذلك بحضور جميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالهيئة.

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة تحرص على تكريم العاملين المتميزين بجميع المناطق البريدية لتحفيز العاملين على بذل المزيد من العطاء وحثهم على التميز والإبداع ورفع معدلات الأداء.

وأوضح في بيان صحفي اليوم، أن العاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط التطوير بكافة القطاعات ودعمهم وتنمية مهاراتهم ضمن أولويات مجلس الإدارة ونحرص دائماً على تكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات بهدف دعم التنافس الإيجابي بينهم.

وخلال الحفل كرم رئيس البريد الموظفة نجوى مصطفى والدة الشهيد محمود رأفت مجند بالقوات المسلحة الذي استشهد في إحدى العمليات الارهابية بسيناء.

كما قام رئيس البريد بتكريم بعض النماذج المشرفة من العاملين بالهيئة وهم بهاء عيسى موزع بقطاع البريد السريع والذي رفض رشوة نظير السماح بتهريب مواد مخدرة عبر أحد الطرود البريدية وتم القبض علي التشكيل العصابي الذي تبين أنه ينتمي إلى بعض الدول الافريقية كما تم تكريم علي مختار وعبد الله خلف وجمال عبد الحميد بمنطقة بريد برج العرب ومحمد سيد عبد العال ويعمل بمنطقة بريد أسيوط لتميزهم وأمانتهم حيث قاموا بالتصدي لمحاولة سطو مسلح على سيارة نقل الأموال التابعة للهيئة والتي كانت تحمل مؤمنات مالية بمبالغ كبيرة .