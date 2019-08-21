"المالية" تشكل لجنة لدراسة تطوير قواعد الإفراج عن السلع المستوردة

كتب- مصطفى عيد:

أصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الجمارك؛ لدراسة تطوير قواعد الإفراج عن السلع الواردة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إنه سيتم دراسة تطوير قواعد الإفراج عن السلع الواردة بالتعاون مع جهات العرض مثل الحجر الزراعي، والحجر البيطري، ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة، والإشعاع والدمغة والموازين، بحسب البيان.

وأضاف أنه سيتم حذف بعض الخطوات أو الإجراءات التي لم تعد ذات جدوى الآن؛ بهدف تيسير الإجراءات للمتعاملين مع الجمارك وسرعة الإفراج عن السلع؛ بما يُسهم تدريجيًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، وفق المعايير العالمية.

وأوضح البيان، أهمية الارتقاء بالقدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بمنظومة «النافذة الواحدة»، ومواصلة برامج التدريب المتبادل بين كل الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة.

وأكد الوزير أن نجاح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكترونى، رغم كل التحديات التى ظهرت آنذاك جاء نتيجة الجهد الدؤوب والقناعة الكاملة بأهمية مواكبة مصر للتطورات التكنولوجية العالمية.

وكرم الوزير عددًا من العاملين بمصلحة الجمارك من المتميزين بمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي، ومنحهم شهادات تقدير؛ لتشجيعهم على مواصلة العمل الجاد بما يُسهم في تجاوز أي تحديات، والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة بتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

وقال الوزير خلال اجتماعه مع بعض من هؤلاء العاملين :«نُراهن على كفاءة العنصر البشري فى نجاح أى منظومة متطورة ؛ فالمصريون بإرادتهم وعزيمتهم قادرون على تجاوز التحديات وصنع المعجزات، ولكم منا كل الدعم؛ فمصر بقيادتها الحكيمة وأبنائها المخلصين تتغير للأفضل، ونحن على يقين بأنكم وغيركم من الكفاءات ستقدمون نموذجًا ملهمًا نستطيع البناء عليه فى باقى مراحل تطبيق منظومة النافذة الواحدة، مثلما استطاع المنتخب المصرى لكرة اليد للناشئين الحصول على بطولة العالم، متجاوزًا كل الصعوبات والتحديات».