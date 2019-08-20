"دانا بترليوم" الكورية تعرب عن رغبتها في زيادة استثماراتها بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث مسؤولون من وزارة البترول مع رئيس مؤسسة البترول بكوريا الجنوبية سونجو يون والوفد المرافق المالك لشركة دانا بتروليوم، مجالات عمل الشركة في المناطق التي تعمل بها في مصر بخليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وكذلك أنشطتها في منطقة بحر الشمال، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وخلال اللقاء، أشار رئيس مؤسسة البترول الكورية إلى أن حجم إنتاجها من الزيت الخام بلغ حالياً 12 ألف برميل يومياً، وأن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات في مصر.

وقال إن استهداف الشركة زيادة استثماراتها يأتي أيضا في إطار نمو العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف سونجو يون أن خطة العمل تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم في فتح آفاق جديدة، وزيادة مستويات الإنتاج، مؤكداً رغبة الشركة في الدخول في المزايدات الجديدة التي سيطرحها قطاع البترول في الفترة القادمة.