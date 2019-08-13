سعي المستثمرين للملاذ الآمن يدعم الين والدولار

القاهرة- وكالات:

ظلت العملة اليابانية "الين" قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر اليوم الثلاثاء وارتفع الدولار الأمريكي، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة واحتجاجات في هونج كونج وانهيار البيزو الأرجنتيني مما يدفعهم للسعي إلى الملاذات الآمنة.

واندفع المستثمرون لشراء الين في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. والعملة اليابانية بجانب الدولار والفرنك السويسري ملاذات آمنة في أوقات الضبابية، وفقًا لوكالة رويتزر.

وتلقى الين دعما جديدا من تنامي الاضطراب في هونج كونج ونتائج مفاجئة لانتخابات في الأرجنتين مما أدى إلى تراجع عملة البلاد البيزو والأسهم والسندات.

وقالت الوكالة إنه بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الين تغيرا يذكر عند 105.32 للدولار. ولامست العملة اليابانية مستوى 105.05 ين للدولار أمس الاثنين وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر وأقوى مستوياتها منذ أوائل 2018 باستثناء انهيار لفترة وجيزة سجلته في يناير.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.2% إلى 97.563.

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1196 دولار. ولم تقدم بيانات التضخم الألماني التي جاءت متماشية مع التوقعات دعما يذكر للعملة الموحدة.

ولم يسجل اليوان تغيرا يذكر في المعاملات الخارجية عند 7.104 بعد أن حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة المنتصف عند أدنى مستوى في 11 عاما والذي ما زال أقوى من المتوقع.

وخسر البيزو الأرجنتيني قرابة 15% إلى 52.15 للدولار أمس الاثنين بعد أن بلغ المستوى القياسي المتدني عند 61.99.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.2052 دولار قرب مستوى 1.2015 دولار الذي لامسه يوم الاثنين وهو أدنى مستوياته في أكثر من عامين مع هيمنة المخاوف من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على التداولات.