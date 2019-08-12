"جلوبال فاينانس": طارق عامر بين أفضل 21 محافظ بنك مركزي بالعالم في 2019

القاهرة- وكالات:

اختارت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ضمن أفضل 21 من محافظي البنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري "2019"، ومنحته تقييم (- إيه) في تقرير الأداء الذي تصدره المجلة سنويا، والذي ضم هذا العام أكثر من 94 محافظا من محافظي البنوك المركزية في العالم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت المجلة في تقرير لها صدر اليوم الاثنين، أن عملية التقييم لأداء محافظي البنوك المركزية في العالم تضم عدة معايير منها جهودهم في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.

وأشارت المجلة إلى أنه سيتم تكريم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وعشرين محافظا آخرين حصلوا على التقييمات الأعلى من حيث الأداء بين محافظي البنوك المركزية في العالم، وذلك في حفل يقام في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ومن بين من ضمتهم قائمة التكريم محافظو البنوك المركزية الحاصلون على تصنيف (إيه) في كل من أستراليا، وهندوراس، وأيسلاند، والكويت، ولبنان، والمكسيك، والمغرب، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

كما ضمت القائمة من محافظي البنوك المركزية الحاصلين على تصنيف (- إيه)، إلى جانب مصر، في كل من بوتسوانا، وبلغاريا، وشيلي، والاتحاد الأوروبي، وجورجيا، والسعودية، وقطر، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وأوروجواي.

وكان طارق عامر فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.