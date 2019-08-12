"جولدمان ساكس": تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي بسبب الحرب التجارية

القاهرة - وكالات :

قال بنك جولدمان ساكس، أمس الأحد، إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.

وبحسب وكالة رويترز، قال البنك في مذكرة أُرسلت إلى عملائه "نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأمريكية من الصين والتي يبلغ حجمها 300 مليار دولار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أول أغسطس إنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ 10% على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول سبتمبر، مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا أن الصين تتلاعب بالعملة. وتنفي الصين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية.

ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية، والدعم، والتكنولوجيا، والملكية الفكرية، والأمن الإلكتروني، إلى جانب أمور أخرى.

وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8% في تأثير أكبر مما كان متوقعا للتطورات في التوترات التجارية، وفقا لرويترز.

من جانب آخر، أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الاثنين أن الآفاق الاقتصادية تدهورت في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب الوكالة.

وقال معهد إيفو الاقتصادي الألماني، إن مسحه الفصلي الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول، أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد "يتوقع الخبراء نموا أضعف بكثير للتجارة العالمية"، مضيفا أن توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي.

وأضاف: "يتوقع المشاركون أيضا ضعفا أكبر للاستهلاك الخاص، وانخفاضا أكبر لأنشطة الاستثمار، وتراجعا في أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل"، وفقا لرويترز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه ليس مستعدا لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، حتى أنه شكك في عقد جولة محادثات في سبتمبر المقبل، مما أجج مخاوف جديدة في الأسواق المالية تستبعد أن ينتهي النزاع قريبا.