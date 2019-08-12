"الرقابة الصناعية": تنفيذ 7708 حملات تفتيشية على المصانع خلال 7 أشهر

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة أجرت 7708 حملات تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، خلال أول 7 أشهر من عام 2019، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وأضاف المناسترلي في أحدث تقرير للمصلحة، أن المصلحة أجرت أيضا 12.165 ألف دراسة فنية متخصصة تضمنت 4685 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و7477 دراسة فنية متنوعة، و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وذكر أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، موضحا اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطنين، وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 2497 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 546 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 35 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1696 استفساراً و745 شكوى خلال الشهور السبعة.

ومن جانبه، قال أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة أجرت تفتيشا دوريا على علامة الجودة لـ 386 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لـ 25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.

وذكر عفيفي في تقرير للهيئة، إن "المواصفات والجودة" أجرت 175 زيارة لشركات حاصلة على علامة "حلال" خلال نفس الفترة، إلى جانب إعداد 1590 مشروعا مواصفة جاهزة للاعتماد.

وأضاف عفيفي أن الهيئة قامت أيضاً خلال شهر أبريل بالرد على نحو 637 استفسارات فنية من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية، والرد على 788 إخطاراً وارداً من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 456 شكوى واردة من المستهلكين، كما تم إعداد 56 برنامجا تدريبيا للقطاعات الصناعية والرقابية.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى إجراء هيئة المواصفات والجودة 5574 قياسا ومعايرة صناعية في أول 7 أشهر من العام بواقع 550 لمعامل هندسية، و1899 لمعامل كيماوية، و836 لمعامل غذائية، و 438 لمعامل غزل ونسيج، كما تم إجراء 37 ألفا و454 اختبارا وفحصا بمعامل الهيئة.

وقال مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة قامت بتحليل اختبار 44.3 ألف عينة في أول 7 أشهر من 2019 بمعاملها بالقاهرة فرع المطار، والإسكندرية، والسويس، وأسيوط، وسفاجا، حيث شملت تلك العينات موادا غذائية وصناعية، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية الحبر "ختم اللحوم بالمجازر".

وبحسب البيان، نفذت المصلحة معايرة خارجية لـ 28 جهازا لمعامل المصلحة، كما يجري حالياً إتمام المراجعة الخارجية من قبل المجلس الوطني للاعتماد لعدد 4 معامل بالمصلحة وهي الأغذية، والمنتجات العضوية، وغير العضوية، والكروماتوجرافي.

وقال فهمي إنه تم تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة بالمجان، لثقل مهاراتهم في طرق تحضير وفحص العينات المختلفة، والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء.