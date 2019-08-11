أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات عيد الأضحى

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب استقرارها في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوى تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند مستوى 685 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 587 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 783 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيه.

وأرجع نجيب، استقرار الذهب محليًا إلى إغلاق الأسواق العالمية، التي من المقرر أن تعاود العمل غدا الاثنين.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة مختتمة أفضل أسبوع لها في أكثر من ثلاث سنوات مع بقائها قرب مستوى 1500 دولار للأوقية بدعم من سياسات نقدية تيسيرية لبنوك مركزية رئيسية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعوائد سلبية للسندات الحكومية حول العالم.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1497.20 دولار للأوقية منخفضا 0.2 % بعد أن تخطى في وقت سابق هذا الأسبوع حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 % لتبلغ عند التسوية 1508.50 دولار للأوقية.