المالية: مد معرض "السلع المعمرة" بالوزارة حتى 8 أغسطس الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إنها قررت مد فترة معرض "السلع المعمرة"، الذي تنظمه بالتعاون مع شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو، وبنزايون" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة، أسبوعًا ثالثًا لينتهى 8 أغسطس المقبل، بدلاً من اليوم.

وأضافت أن قرارها يأتي بناءً على طلب وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة برئاسة داليا فؤاد؛ تلبية لرغبة العاملين خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المصرية التي اكتسبت ثقتهم بجودتها العالية، وأسعارها التنافسية، مؤكدة حرصها على تشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين.

وأكد حمدى أحمد رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو، وبنزايون"، حرصه على الارتقاء بجودة المنتجات، من أجل الإسهام الفعَّال فى النهوض بالصناعة المحلية باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني، والتعاون مع الجهات الحكومية في إقامة المعارض السلعية بأسعار جاذبة، وفقا للبيان.

وقال محمود عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب للشئون التجارية والتسويق، إنه تم السماح للعاملين بوزارة المالية بالتوجه إلى أقرب فرع للشركة، وشراء ما يحتاجونه من السلع والمنتجات بنفس المزايا المتاحة بالمعرض خلال فترة إقامته بالوزارة؛ وذلك تيسيرًا عليهم؛ بما يُسهم في تعزيز ثقتهم بالمنتج المحلي؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية.

وأضاف أنه نظرًا لنجاح المعرض والإقبال الكبير من العاملين، سيتم خلال الفترة المقبلة تكرار تنظيمه بمصلحتي "الضرائب العامة"، و"الضرائب العقارية"، موضحا أن المنتجات المعروضة تُباع بأسعار تنافسية، وبضمان يصل إلى 3 سنوات، وبنظام التقسيط لمدة 36 شهرًا بفائدة 8.5%، من خلال بنوك الإسكان والتعمير، والأهلى، ومصر.

وذكر أيمن إحسان، رئيس قطاع التسويق بالشركة، أن هناك اتجاهًا لإقامة المعرض في وزارات أخرى، بالإضافة إلى تنظيمه بالمحافظات، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات التي تتسم بجودتها العالية، موضحًا أن مواطني الأقاليم لن يتحملوا تكلفة نقل السلع إلى محافظاتهم.

وأشار إحسان إلى أن الخصومات المقررة للعاملين بوزارة المالية خلال هذا المعرض "استثنائية"، ولم يتم طرحها من قبل، فى معارض البيع الخاصة بالشركة، حيث تنازلت الشركة عن نسبة من هامش الربح لتتراوح نسبة الخصومات من 10 إلى 50%؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، بما يساعد في دعم الصناعة الوطنية.

وقال خالد عبد الرحمن، وأيمن سيد مديرا التسويق بالشركة، إن هناك اتجاهًا لدى الشركة للتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، في إقامة معرض للأدوات المكتبية والزي المدرسي، تيسيرًا على العاملين.

وأضافا أنه تم عرض لمبات "ليد" الموفرة بالمعرض ذات الجودة العالية، بأسعار تنافسية، وتوفير بعض السلع التي لم تكن موجودة بالمعرض؛ تلبية لرغبة العاملين، وكان السجاد والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أكثر السلع إقبالًا.

وذكر عبد الرازق عبد العال، رئيس قسم السجاد بالشركة، أن هناك إقبالًا متزايدًا على شراء السجاد، مما جعل المعرض فرصة كبيرة لترويج منتجاتهم التي تُباع بنصف الثمن، ودفعهم للتفكير في تنوع السجاد خلال المعارض المقبلة، وزيادة المساحة المخصصة لعرض السلع.