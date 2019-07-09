"التمويل الدولية" توقع اتفاقا استثماريا مع "إيديتا" بقيمة 30 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق استثماري بقيمة 30 مليون دولار بين مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وشركة "إيديتا للصناعات الغذائية"، بهدف تعزيز عمليات الشركة، ودعم أنشطة الاستثمار عبر الحدود، وخلق فرص العمل، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

ووقع الاتفاق وليد لبدي مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وفقا للبيان.

وقالت وزارة الاستثمار إن هذا التمويل سيساعد شركة "إيديتا" في التوسع محليًا في مصر عبر إطلاق خطوط إنتاج جديدة، ودعم عمليات محتملة من الاستحواذ على شركات جديدة في القطاع، ومن المتوقع أن يساعد الاستثمار في خلق ما يصل إلى 2000 فرصة عمل جديدة في مصر، ودعم تطوير قطاع الصناعات الغذائية في البلاد.

وأضافت الوزارة: "نرحب بهذا الاستثمار الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية إلى قطاع الأعمال التجارية الزراعية الذي يتمتع بدور حيوي في مصر، إذ يأتي هذا الاستثمار دعمًا لجهود الحكومة الرامية إلى تشجيع نمو القطاع الخاص والمساعدة في خلق فرص عمل للمصريين في جميع أنحاء البلاد"، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة أن هذه الشركة هي أولى الشركات التي ستسفيد من تعديلات قانون الاستثمار في ظل قيامها بالتوسع في استثماراتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة مع قيام شركات حالية بالتوسع في استثماراتها.

وكان مجلس النواب وافق أمس الأول الأحد على تعديلات جديدة بقانون الاستثمار ومن ضمنها منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11، و13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات.

ومن ضمن هذه الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.

وأوضحت الوزارة، أنها حريصة على قيام المؤسسات الدولية بدعم استثمارات القطاع الخاص نظرا لدورها في المساهمة في توسع الشركات منها شركة إيديتا التي تصدر بنحو 300 مليون جنيه سنويا، وسيساهم هذا التوسع الجديد في زيادة صادرات الشركة خارج مصر.

وقال وليد لبدي مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "قطاع الصناعات الغذائية يشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد المصري، وشركات القطاع الخاص مثل إيديتا دليل حاضر على إمكانات القطاع فيما يتعلق بخلق فرص العمل في مناطق مثل صعيد مصر، حيث تشتد الحاجة إلى الفرص الاقتصادية".

وأكد لبدي، التزام مؤسسة التمويل الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أن اتفاقية اليوم ستساهم في تحقيق مستهدفات البرنامج من دعم النمو وتشغيل العمالة وزيادة الصادرات.

وذكر أن هذا الاستثمار يأتي ضمن إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر لدعم خلق فرص العمل سعيًا منها لخفض معدل البطالة، فضلًا عن تعزيز النمو الشامل للقطاع الخاص، ولا سيما في صعيد مصر حيث تعمل "إيديتا".

وأضاف لبدي أن هذا الاستثمار يشكل جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لمؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى دعم الاستثمارات بين البلدان النامية عبر مساعدة الشركات المحلية على التوسع في المنطقة.

وقال رئيس شركة "إيديتا": "سيدعم هذا الاستثمار خطة الشركة لتوسيع أعمالها وعمليات الاستحواذ المحتملة في قطاع الأغذية والمشروبات، الأمر الذي سيساعدنا في تلبية الطلب المتزايد على الأغذية الجاهزة الآمنة والصحية في المنطقة".

وأضاف أن اتفاقية اليوم ستساهم في تحقيق نقلة في أعمال الشركة، حيث برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة فرص النمو والتصدير للشركة، واتفاقية اليوم تتماشى مع استراتيجية الشركة حيث تضيف لطاقتها الإنتاجية وتزيد من خطوط الإنتاج، بحسب البيان.