المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع بنك مصر لإطلاق المحفظة الإلكترونية

القاهرة- مصراوي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقية مع بنك مصر استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن الخدمة مصممة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية.

وبحسب البيان فإن المحفظة ستتيح للعملاء خدمات السحب والإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها.

وقال البيان إن العميل سيتمتع أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات المصرية للاتصالات.

وبحسب البيان فإن الخدمة ستتيح سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من الميزات التي سيتم طرحها قريبًا.

وستتيح خدمة المحفظة للهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج، بحسب البيان.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في البيان إنه سيتم إطلاق محفظة WE، تجاريًا قريبًا.