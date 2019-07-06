بسبب كأس العالم.. هيئة المفوضين توصي بعدم قبول دعوى الفيفا ضد حماية المنافسة

كتب- محمد علاء الدين:

أوصى تقرير صادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الممثل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا، ضد قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يونيو 2018، بإلزام الفيفا بمنح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لانتفاء شرط المصلحة.

وأضاف التقرير الذي حصلت مصراوي على نسخة منه، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن البث الأرضي لعدد 22 مباراة قد تم تنفيذه بالفعل وقد انتهت بطولة كأس العالم بروسيا 2018 في 15 يوليو 2018، ومن ثم فإن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغائه أصبح مستحيلا، والذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة أمير نبيل، أصدر قرار بإلزام الفيفا بمنح حق بث عدد 22 مباراة فى بطولة كأس العالم بروسيا 2018 للتليفزيون الأرضي.

واستند الجهاز في قراره إلى مخالفة الفيفا لسياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود أي منافسة لشركة بى إن سبورت والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العاملة بسوق الإعلام الرياضي، وهو ما نتج عنه حرمان المستهلك المصري من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطني وفقا لشروط عادلة تضمن حقه فى الاختيار.

وكان الممثل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، طعن قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، للمطالبه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1 لسنة 2018، الصادر في 10 يونيو 2018، بإلزام الاتحاد بمنح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا".

وتوضح الصور التالية جزءًا من تقرير هيئة المفوضين