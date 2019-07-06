أسعار الذهب تهبط من جديد.. والجرام يفقد 7 جنيهات في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب في مصر بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 643 جنيهًا، مقابل 650 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 550 جنيهًا، وعيار 24 إلى 735 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيهًا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 2% أثناء التعاملات، أمس الجمعة، وسجلت أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تعافى بقوة في يونيو، وهو ما يقلص احتمالات خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.

وسجل الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1400.96 دولار للأوقية، منخفضا 1%، بعد أن هبط عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 1386.52 دولار. وينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا على خسارة بنحو واحد في المائة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1400.10 دولار للأوقية.