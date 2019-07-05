الدولار يتراجع 7 قروش.. أسعار العملات تهبط أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

هبط سعر صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، 7 قروش، حيث سجل أمس الخميس 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع مقابل 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.70 جنيه للشراء و18.84 للبيع مقابل 18.89 جنيه للشراء و19.06 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 20.84 جنيه للشراء و21 جنيها للبيع، مقابل 21.10 جنيه للشراء و21.31 جنيه للبيع.

وهبط أيضًا سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.54 جنيه للشراء و54.97 جنيه للبيع مقابل 54.81 جنيه للشراء و55.24 جنيه للبيع.

ونزل سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، مقابل 4.43 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، هبط أيضًا سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.51 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع مقابل 4.53 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال القطري إلى 4.31 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع مقابل 4.32 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.