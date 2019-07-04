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    أسعار الدولار تهبط في 4 بنوك مع نهاية تعاملات الخميس

    05:18 م الخميس 04 يوليو 2019
    أسعار الدولار تهبط في 4 بنوك مع نهاية تعاملات الخميس

    الدولار

    القاهرة- مصراوي:

    هبط سعر صرف الدولار في 4 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر الدولار في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان قرشين إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول قرشا واحدا ليسجل 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية، قرشين، إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.59 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

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