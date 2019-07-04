وزارة التجارة: لم نتسلم قرار إلغاء رسوم البليت ونحترم أحكام القضاء

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إنها لم تخطر رسميا، بحكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر اليوم، بإلغاء رسوم الحماية المؤقتة على واردات البليت.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الوزارة، أن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وأنه فور ورود الحكم إلى الوزارة سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت.

وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

لكن مصانع درفلة الحديد تضررت من القرار وأعلنت رفضها له، وأقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري.