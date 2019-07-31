أرباح "سي آي كابيتال" ترتفع 39% خلال النصف الأول من عام 2019

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها حققت ارتفاعا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 38.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل 207.7 مليون جنيه بعد الضرائب وحقوق الأقلية.

وأضافت الشركة، أن إيراداتها ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.9% عن نفس الفترة من عام 2018، بحسب البيان.

وذكرت أن إيرادات نشاط التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 68.9%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، لتصل إلى 768.2 مليون جنيه وبلغ إجمالي محفظة التأجير التمويلي 8.1 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة نمو 53.4% عن النصف الأول من العام الماضي، بحسب بيان صادر من الشركة اليوم.

وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر ارتفاعًا في الإيرادات بما يعادل 16.8%، لتصل إلى 163.5 مليون جنيه، وارتفاعًا في صافي الأرباح بنحو 19% ليصل إلی 56.7 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وبلغ إجمالي القروض الممنوحة لعملاء التمويل متناهي الصغر 660 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2019، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن قيمة الأصول تحت إدارتها وصلت إلى 9.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزياده سنوية قدرها 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة في الأوراق المالية بالشركة 9.7% عن النصف الأول من عام 2019، واحتلت الشركة المركز الثاني في ترتيب الشركات العامله في مجال السمسرة في الأوراق المالية.

وذكرت الشركة أن إيرادات الشركة من خدمات الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات وصلت إلى 33.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال محمود عطالله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن "إعلان نتائج المجموعة يأتي في ضوء استراتيجية الشركة لتعزيز أنشطتها التشغيلية والبحث عن فرص نمو جديدة مما يتيح تقديم خدماتها لقاعدة أكبر من العملاء، وذلك في ظل رؤيتنا الإيجابية للاقتصاد المحلي".

وأضاف عطا الله، أن المجموعة واصلت أداءها القوي، حيث شهدت محفظة التمويل ارتفاعا قدره 46.9% خلال النصف الأول من عام 2019 لتبلغ 9.3 مليار جنيه، والتي كانت إحدى الركائز الرئيسية لنمو إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.