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ننشر أسماء أكبر 20 شركة سددت الضرائب في موسم 2018

09:37 م الإثنين 29 يوليه 2019
ننشر أسماء أكبر 20 شركة سددت الضرائب في موسم 2018

وزارة المالية

القاهرة- مصراوي:

كرم وزير المالية، اليوم الاثنين، أكبر 20 مؤسسة سددت الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية لموسم 2018، وذلك في احتفالية بنجاح منظومة تقديم الإقرارات إلكترونيا.

والمؤسسات العشرون التي تم تكريم ممثليها هى:«العربية لأنابيب البترول، سوميد» و«بنك إتش. إس. بي. سي. مصر»، و«الشركة المصرية للغازات الطبيعية، جاسكو»، و«الشركة المصرية للأسمدة»، و«الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني»، و«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، و«الإسكندرية للأسمدة»، و«سيتي بنك»، و«بنك كريدي اجريكول مصر»، و«بنك الكويت الوطني مصر»، و«المصرية ميثانيكس لإنتاج الميثاتول إيميثانكس»، و«بنك الإسكندرية»، و«توتال إيجبت»، و«سيدي كرير لتوليد الكهرباء» و«خليج السويس للطاقة»، و«إيه. بي. بي للصناعات الكهربائية إيه. بي. بي»، و«المنصور للسيارات منصور شيفروليه»، و«الدقهلية لصناعة وتكرير السكر».

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