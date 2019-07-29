ننشر أسماء أكبر 20 شركة سددت الضرائب في موسم 2018

القاهرة- مصراوي:

كرم وزير المالية، اليوم الاثنين، أكبر 20 مؤسسة سددت الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية لموسم 2018، وذلك في احتفالية بنجاح منظومة تقديم الإقرارات إلكترونيا.

والمؤسسات العشرون التي تم تكريم ممثليها هى:«العربية لأنابيب البترول، سوميد» و«بنك إتش. إس. بي. سي. مصر»، و«الشركة المصرية للغازات الطبيعية، جاسكو»، و«الشركة المصرية للأسمدة»، و«الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني»، و«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، و«الإسكندرية للأسمدة»، و«سيتي بنك»، و«بنك كريدي اجريكول مصر»، و«بنك الكويت الوطني مصر»، و«المصرية ميثانيكس لإنتاج الميثاتول إيميثانكس»، و«بنك الإسكندرية»، و«توتال إيجبت»، و«سيدي كرير لتوليد الكهرباء» و«خليج السويس للطاقة»، و«إيه. بي. بي للصناعات الكهربائية إيه. بي. بي»، و«المنصور للسيارات منصور شيفروليه»، و«الدقهلية لصناعة وتكرير السكر».