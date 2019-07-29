أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

قطاع الأعمال تقترض نحو 10 مليارات جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج

01:00 م الإثنين 29 يوليو 2019
قطاع الأعمال تقترض نحو 10 مليارات جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج

مصنع للغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة ستقترض نحو 10 مليارات جنيه لتمويل تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة لمحلج الفيوم المطور اليوم الاثنين أن خطة التطوير ستعتمد على القروض المعبرية لتوفير نصف تكلفة التطوير البالغة نحو 21 مليار جنيه.

وكان بنك الاستثمار القومي وافق على إقراض الشركة القابضة للغزل والنسيج 1.5 مليار جنيه.

وتعمل الوزارة على توفير باقي التمويلات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير من خلال استغلال الأصول غير المستغلة من الأراضي التابعة للشركة.

شركات الغزل والنسيج قطاع الأعمال العام محلج الفيوم

الخبر التالى:

أوبر تطلق خدمة التحقق من رحلتك في مصر والشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان