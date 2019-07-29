قطاع الأعمال تقترض نحو 10 مليارات جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة ستقترض نحو 10 مليارات جنيه لتمويل تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة لمحلج الفيوم المطور اليوم الاثنين أن خطة التطوير ستعتمد على القروض المعبرية لتوفير نصف تكلفة التطوير البالغة نحو 21 مليار جنيه.

وكان بنك الاستثمار القومي وافق على إقراض الشركة القابضة للغزل والنسيج 1.5 مليار جنيه.

وتعمل الوزارة على توفير باقي التمويلات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير من خلال استغلال الأصول غير المستغلة من الأراضي التابعة للشركة.