القابضة للغزل: مزاد بيع القطن سيحدد قيمة عادلة لسعر القنطار ولصالح الفلاح

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل النسيج اليوم الاثنين إن المزايدة على أسعار القطن ستتم على سعر رتبة أساس تحددها الهيئة العامة للتحكيم وفرز القطن.

وبعد وصول القطن للمحلج يحصل الفلاح على نسبة إضافية للسعر وفقا لنقاوة القطن.

وأوضح مصطفى خلال مؤتمر مع مزارعي القطن اليوم بمحلج في الفيوم أن تطبيق هذه الآلية فرصة لمواكبة التطور والوصول لسعر عادل للقطن.

وأضاف أن الوزارة ستتحمل تكلفة تطبيق هذه الاستراتيجية لتحسين كفاءة القطن ومراعاة ظروف الفلاحين ومصلحتهم.

وقال إن "كل جنيه سيضاف لقنطار القطن خلال المزاد يعود بالنفع على الفلاح".

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام أمس عن تفاصيل منظومة جديدة للقطن المصري، سيبدأ تطبيقها تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف هذا الموسم.

وبحسب بيان من الوزارة فإن اللجنة الوزارية المشكلة للنهوض بالقطن انتهت إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتي الفيوم وبنى سويف هذا الموسم، تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020.

وتطلق اللجنة الوزارية لتحسين القطن المصري حملة إعلامية لتعريف المزارعين بالمبادرة. وقال وزير قطاع الأعمال ومقرر عام اللجنة إن الحملة ستشمل إعلانات في التليفزيون والراديو.