الاستثمار تصدر كتابا دوريا عن إجراءات عزل المديرين بـ"الشركات المحدودة"

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الاثنين، إنها أصدرت كتابا دوريا بشأن إجراءات وضوابط عزل المديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

وأضافت أن إصدار الكتاب الدوري رقم 38 لسنة 2019 يأتي في إطار حرصها على اتباع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، وتيسيراً للإجراءات على المستثمرين، ووفقاً لما نظمه أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالمادتين رقمي 120 من القانون، والمادة رقم 286 من لائحته التنفيذية.

ونص الكتاب الدوري على أنه في جميع الأحوال يجوز للجمعية العامة العادية عند نظر القوائم المالية السنوية للشركة التجديد أو عدم التجديد للمدير أو المديرين، فإذا قررت عدم التجديد وجب عليها أن تعين غيره أو غيرهم.