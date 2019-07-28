وزراء اتصالات العرب يناقشون التعاون لتطوير تكنولوجيا المعلومات والبريد

كتب- محمد علاء الدين:

عُقد اليوم الأحد، اجتماع الدورة العادية للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في القاهرة والذي تنظمه الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة فإن الاجتماع شهد حضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الذي يضم 7 دول هم مصر والسعودية والامارات وفلسطين وتونس وليبيا ولبنان، وذلك بمقر الوزارة في القرية الذكية.

وخلال اللقاء قال مسؤولون بوزارة الاتصالات إن انفتاح العمل العربي على المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية سواء الاتحاد الدولي للاتصالات أو الاتحاد الإفريقي أو التعاون مع الصين أو التعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أو الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يثري العمل العربي ويقويه.

ووجهت الوزارة الدعوة للحاضرين للمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر المقبل.

وشهد الاجتماع بحث آليات التعاون بين الدول العربية من أجل تطوير وتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد؛ حيث سترفع توصيات المكتب التنفيذي إلى الدورة القادمة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي سيتم عقده في مدينة الرياض في الربع الأخير من هذا العام؛ وذلك لاعتماد التوصيات وتفعيلها.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات كان من أبرزها الموافقة على المقترح السعودي باختيار الرياض العاصمة العربية الرقمية في 2020، كما تم اختيار القاهرة العاصمة العربية الرقمية في 2021، وهي مبادرة تستهدف دعم الشباب العربي من خلال تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإثراء العمل الخلاق والفكر الإبداعي وريادة الأعمال.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2017-2020، ومناقشة مقترحات لتنمية مجتمع الاتصالات والمعلومات في الوطن العربي، والأجندة الرقمية العربية 2030، والترشيحات العربية لعضوية مجلس الإدارة والاستثمار الاتحاد البريدي العالمي.

وتناول الاجتماع أيضا استعراض نشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى مناقشة المبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، وأعمال المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي، والمجموعة العربية لأبحاث الفضاء.