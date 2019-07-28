عرض من المصرية للاتصالات لتقسيط فواتير الأرضي حتى نهاية يوليو

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات "WE" عرضا لعملاء الهاتف الأرضي يتيح لهم سداد الفواتير بدون مصاريف إدارية حتى فاتورة شهر أبريل الربع سنوية وفاتورة يونيو 2019 الشهرية.

وبحسب مصدر بالشركة فإنه يمكن للعملاء تقسيط قيمة فواتيرهم المتأخرة حسب قيمة الفاتورة بحد أقصى على 4 دفعات شهرية بفائدة 1.5% تحتسب من الشهر التاني للقسط.

ويمكن للعميل التوجه للسنترال التابع له بالبطاقة الشخصية وصورة منها لتقديم طلب تقسيط فاتورته.

وبدأ عرض سداد الفواتير الأرضي بدون مصاريف إدارية منذ بداية شهر يوليو الجاري على أن ينتهي بنهاية الشهر ذاته.

كذلك يتيح عرض المصرية للاتصالات سداد الفواتير المتأخرة بدون مصاريف إدارية بشرط سداد الغرامات المستحقة على الفاتورة.

يذكر أن عدد مشتركي خدمات الهاتف الأرضي وصل إلى 8.3 مليون مشترك بنهاية شهر أبريل الماضي.

ووفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زاد عدد مشتركي الهاتف الأرضي بمقدار 265.8 الف مشترك عن شهر مارس الماضي والذي بلغ فيه عدد عملاء الهاتف الأرضي 8.09 مليون مشترك.