"تمويلي" تعتزم فتح 7 فروع بمقرات البريد في 4 محافظات أكتوبر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر، إن 7 فروع جديدة للشركة في مقرات هيئة البريد سوف تدخل الخدمة مطلع شهر أكتوبر المقبل في محافظات بني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الأحد، أضاف خورشيد أنه يجري حالياً عملية تجهيز الفروع وإمدادها بالنظم التكنولوجية اللازمة، مشيرا إلى أن الشركة رصدت نحو 7 ملايين جنيه سيتم ضخها كتمويلات لنحو 3500 عميل جديد من خلال هذه الفروع السبع.

وقال عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، افتتاح الفروع السبع الجديدة للشركة عبر مقرات هيئة البريد، بالإضافة الى 14 فرعاً قائماً حالياً في هذه المحافظات الأربعة يأتي ضمن المرحلة الأولى لتفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته الشركة مع الهيئة القومية للبريد منذ عدة أسابيع.

وأضاف أبو العزم أن شبكة فروع الشركة سترتفع على مستوى الجمهورية إلى 35 فرعا تغطي عددا كبيرا من محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وذكر أبو العزم أن هذا التحرك يأتي في إطار خطة استثمار زيادة رأسمال الشركة من 50 إلى 75 مليون جنيه والتي تمت مؤخرا، حيث كان التوسع عبر شبكة فروع البريد أحد دوافع زيادة رأسمال الشركة، لا سيما وأن هيئة البريد تعد مساهما غير مباشر في "تمويلي" وذلك عبر ذراعها الاستثمارية شركة البريد للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انعكاساً لثقة هيئة البريد في نموذج لأعمال شركة "تمويلي" الذي أثبت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة.

وذكر أحمد خورشيد أن نموذج أعمال الشركة يركز على التواجد بقوة في محافظات الصعيد نظراً لارتفاع الفجوة التمويلية بها واحتياجها الشديد للتمويل، ومواكبة خطة الدولة الرامية للإسراع بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية الفقيرة والمهمشة.

وقال خورشيد إن الشركة تستهدف أيضا من هذا التواجد تمكين المرأة في الصعيد من الحصول على فرص تمويل وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هناك.

وكانت "تمويلي" وقعت منذ عدة اسابيع اتفاقية مع هيئة البريد يتم بموجبها استخدام فروع البريد في مختلف محافظات الجمهورية لتقديم خدمات التمويل، وتحصيل أقساط التمويل التي تمنحها الشركة لعملائها.

وتتيح الاتفاقية للشركة استخدام البنية التحتية التكنولوجية لهيئة البريد في تقديم مختلف الخدمات المالية لعملائها من صرف تمويلات وتحصيل أقساط، وإصدار بطاقات مدفوعة مقدما لصالح عملاء التمويل متناهي الصغر، وبما يتيح انتشاراً جغرافياً كبيراً، ويضمن سرعة وصول خدماتها لعملائها في وقت قياسي.

وتبلغ محفظة "تمويلي" حاليا 400 مليون جنيه استفاد منها نحو 30 ألف عميل، ويساهم في رأسمال الشركة كل من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، إلى جانب شركة البريد للاستثمار، وفقا للبيان.