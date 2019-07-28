هبط بـ "التجاري الدولي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولارفي بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.57 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.67 جنيه.