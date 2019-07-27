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    تعرف على عقوبات التهرب من سداد التأمينات في القانون الجديد (فيديو)

    04:31 م السبت 27 يوليه 2019
    تعرف على عقوبات التهرب من سداد التأمينات في القانون الجديد (فيديو)

    عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي

    كتبت- ياسمين سليم:

    غلظ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، العقوبات على المخالفين لأحكامه وتحديدًا المتهربين من سداد الاشتراكات التأمينية، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.

    وقال حسن في حوار مع مصراوي إن القوانين الحالية تفرض غرامة مالية ضعيفة على المخالفين لها، وهو ما سمح بوجود تهرب من سداد التأمينات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد عالج هذا الأمر.

    وكان مجلس النواب، منذ أسبوعين، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

    ويوضح عمر في الفيديو التالي، العقوبات في القانون الجديد وطريقة تنفيذها.

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