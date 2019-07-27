أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت، وانخفض سعر الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 657 جنيها مقابل 658 جنيها خلال تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 562 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 750 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 جنيها.

عالميا، استقرت أسعار الذهب، أنمس الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوع عند 1410.77 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر 0.7% منذ بداية الأسبوع مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار.

ويذكر أن اليوم وغدًا إجازة لبورصات الذهب العالمية.