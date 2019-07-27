يصل إلى مليوني جنيه.. تفاصيل وشروط القرض الشخصي في 11 بنكًا

كتبت- منال المصري:

رفعت نسبة كبيرة من البنوك العاملة في مصر الحد الأقصى للقرض الشخصي المعروف باسم "القرض النقدي" ليتجاوز في بعضها مليوني جنيه، منذ بداية العام الجاري.

وتتنافس جميع البنوك على تقديم القرض الشخصي (النقدي) للعملاء سواء بضمان الراتب لموظفي الحكومة والقطاع الخاص أو لأصحاب المهن الحرة أو بضمان أوعية إدخارية بالبنك.

وتتباين شروط القرض الشخصي من بنك إلى أخر بل داخل البنك الواحد وخاصة في سعر الفائدة وقيمة القرض وذلك حسب نوع الوظيفة وتصنيف الشركة بالبنك وراتب العميل وإمكانية تحويل الراتب أو القسط على البنك.

وتشترط البنوك من الموظف للموافقة على القرض مرور فترة على التحاقه بالعمل بحد أقصى يتراوح بين ٣ أشهر إلى سنة وكذلك تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بمفردات الراتب الشهري وإيصال مرافق حديث لا يكون مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر وصورة من الرقم القومي سارية العمل.

كما تشترط البنوك تكويد الشركة بالبنك أَي تسجيلها قي البنك وذلك للموافقة على قرض الموظفين.

ويوضح مصراوي في السطور التالية جميع تفاصيل وشروط القرض الشخصي بضمان الراتب لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في ١١ بنكًا.

1-البنك الأهلي المصري:

قيمة القرض تتراوح بين 5 آلاف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 18.25% إلى 18.75%؟

مدة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 2% إلى 3% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري لا يقل عن 500 جنيه لموظف الحكومة وألف جنيه للعاملين في الشركات الخاصة.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط القرض.

2-بنك مصر:

حد القرض يتراوح بين 5 آلاف جنيه ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 18.5% إلى 20% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية 3% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري لا يقل عن ألف جنيه شهريا للموظف الحكومي وألفي جنيه للقطاع الخاص.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما ويصل إلى 60 عاما للقضاة والمستشارين وأساتذة الجامعة.

3-بنك القاهرة:

قيمة القرض تتراوح بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى ولايزيد عن 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 19% إلى 23% متناقصة حسب تحويل الراتب من عدمه وحسب تكويد الشركة.

مدة سداد القرض يتراوح بين 6 أشهر ويصل إلى 12 عاما.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للعميل يتراوح بين 300 جنيه لموظفي الحكومة أو من ألف جنيه إلى ألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص حسب تصنيف الشركة بالبنك.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما ويصل إلى 65 عاما كحد أقصى للقضاة والمستشارين وأساتذة الجامعة.

4-البنك التجاري الدولي ""CIB:

قيمة القرض تتراوح بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 20.5% إلى 29% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام وتصل إلى 20 عاما.

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

السن لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

5-بنك HSBC:

قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 1.225 مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 19% إلى 23.5% حسب تصنيف الشركة ومدة سداد القرض.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 7 سنوات.

المصاريف الإدارية تتوقف حسب قيمة القرض ونوع الشركة التي يعمل بها العميل.

الدخل الشهري للموظف لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

6-البنك العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض تتراوح بين 7 آلاف جنيه ويصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدةً تتراوح بين 18.5% إلى 20.5% متناقصة.

فترة سداد القرض تتراوح بين عام وتصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية 2%.

السن لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط في القرض.

7-بنك الإسكندرية:

قيمة القرض تتراوح بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 18.25% وتصل إلى 23.25% حسب تكويد الشركة وتصنيفها وإمكانية تحويل الراتب وموظف حكومي أم خاص.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 عاما كحد أقصى.

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري لا يقل عن ألف جنيه.

السن يتراوح بين 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

8-البنك العربي:

قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى والحد الأقصى للقرض يبلغ بما يعادل ٧٥ ألف دولار.

نسبة الفائدة تتراوح بين 20% إلى 25% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للموظف لا يقل عن 4 آلاف جنيه.

السن لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

9- بنك أبوظبي الأول:

قيمة القرض تتراوح بين 50 ألف جنيه كحد أدنى ولا يزيد عن مليوني جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة 24.5% متناقصة.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 7 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للموظف لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

سن المقترض لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

10-مصرف أبوظبي الإسلامي:

قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 750 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة هامش الربح "الفائدة" تتراوح بين 12.5% إلى 14% حسب نوع الشركة ووظيفة العميل.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 5 سنوات.

المصاريف الإدارية تتوقف حسب قيمة القرض.

الدخل الشهري للموظف لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

11-بنك الكويت الوطني:

قيمة القرض لا تقل عن 20 ألف جنيه والحد الأقصى للقرض حسب راتب الموظف.

نسبة الفائدة تتراوح بين 19.75% إلى 22% حسب كان المقترض عميلًا للبنك أو لا ونوع الشركة.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للمقترض لا يقل عن 3 آلاف جنيه لغير عملاء البنك و1250 جنيهًا لعملاء البنك.

السن لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.